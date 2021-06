Bloedbad in Nigeria: veedieven doden 88 dorpsbewoners

Binnenland

Supermarkt in Helmond ontruimd wegens explosief

Een supermarkt aan de Dijksestraat in Helmond is maandag ontruimd wegens een mogelijk explosief. De omgeving is afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen om te onderzoeken of er nog gevaar voor een explosie dreigt, aldus de politie.