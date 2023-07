Amerikaanse vrouw (23) gaat viral na trots plaatsen van eigen politiefoto’s

Brock, die op TikTok bekendstaat als @thequeenofchaos23, begon haar avontuur op 18-jarige leeftijd, toen ze voor het eerst werd opgepakt wegens diefstal. Het verhaal achter haar meest recente foto, uit 2020, is meteen een stuk merkwaardiger. Deze is gemaakt na arrestatie op verdenking van terroristische bedreiging en stalking. Ook zijn er mugshots te zien van arrestaties op verdenking van onder meer het weggooien van een vuurwapen en het moedwillig in gevaar brengen van een politieagent.

Tekst gaat door onder de Instagram-post

Opvallender is misschien het feit dat Brock op alle foto’s vol vrolijkheid en trots naar de camera kijkt. Zo kijkt de oud-studente bijzonder blij op een foto die gemaakt werd nadat ze gearresteerd werd voor het stelen van een auto. „Dit is één van mijn favoriete plaatjes”, zegt de jongedame in kwestie erbij.

De foto’s zorgen voor veel hilariteit online, maar ook zijn er zorgen. Zo vraagt men zich af waar haar ouders zijn om haar op te voeden en het juiste voorbeeld te geven. Brock reageerde daar echter op door te zeggen dat haar beide ouders achter de tralies zitten. Criminaliteit lijkt zodoende in de familie te zitten.

Ⓒ arrests.org

Ⓒ arrests.org

Ⓒ arrests.org

Ⓒ arrests.org