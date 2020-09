Extra aandacht bestrijding drugscriminaliteit

Het doel is de drugsindustrie te bestrijden, die in ons land welig tiert. Na de brute moord op advocaat Derk Wiersum deed minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) er nog een tandje bij. De strijd tegen drugscriminelen raakte in een stroomversnelling, met deze extra investeringen als gevolg.

Dat bedrag is vooral bedoeld voor het zogeheten Multidisciplinair Interventie Team (MIT). Dat team kan volgens het departement met de investering uitgroeien tot een zelfstandig team van honderden specialisten op het gebied van inlichtingen, toezicht, handhaving en opsporing. Een deel van het geld gaat ook naar het bewaken en beveiligen van lokale bestuurders, rechters, officieren van justitie, agenten, advocaten en journalisten.

Gevangeniswezen

Bovendien worden er extra mensen worden aangetrokken. Het gevangeniswezen krijgt daarvoor 113 miljoen euro, de forensische zorg 108 miljoen euro en tbs 38 miljoen euro. Ook in de asielketen zijn extra mensen nodig. Vanwege achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen komt er 174 miljoen euro bij in 2021.