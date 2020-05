Van Rijn: onzeker of alle voetbalclubs coronacrisis overleven

Minister Martin van Rijn. Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Den Haag - Interim-minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) kan niet garanderen dat na de coronacrisis alle clubs in het betaald voetbal nog bestaan. „Laten we het hopen, maar we zeggen van de hele samenleving dat die anders zal zijn na de coronacrisis. Dat zal dan ook wel voor het voetbal gelden.”