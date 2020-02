Taliban doden Afghaanse militairen ondanks deal met VS

Een soldaat van het Afghaanse leger houdt de wacht. Ⓒ REUTERS

KABUL - Zeker vijf Afghaanse militairen zijn om het leven gekomen bij gevechten in het noorden van hun land. Daar bestormden strijders van de Taliban een basis. Dat gebeurde enkele dagen nadat de VS en de opstandelingen hadden gemeld dat een deal was gesloten over het verminderen van het geweld.