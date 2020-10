Aardbeving Turkije en Griekenland: zeker 24 doden en 800 gewonden

De aardbeving heeft de meeste schade aangericht in Turkije, waar vooral miljoenenstad Izmir hard geraakt is. Volgens de burgemeester van Izmir bezweken zeker twintig panden in de stad. Mensen liepen vrijdagmiddag reddeloos tussen het puin.

De gouverneur van de provincie Izmir meldt dat zeker zeventig mensen uit het puin zijn gehaald. Reddingswerkzaamheden gaan ook na zonsondergang nog door. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is bereid te helpen „met alle middelen die onze staat ter beschikking staan.”

Bekijk hier de eerste beelden uit Izmir:

Van Nederlandse slachtoffers is nog niets bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de ambassade in Ankara ’uitzoekt hoe de lokale situatie is’.

Overstromingen

De schok werd van Istanbul tot Athene gevoeld. In Griekenland zijn volgens lokale media gebouwen en wegen beschadigd. De locoburgemeester van Samos zei tegen de Griekse publieke omroep ERT dat „de muren van sommige huizen zijn afgebrokkeld en verschillende gebouwen beschadigd zijn.” Ook zijn daar berichten van overstromingen.

Het kustplaatsje Vathy werd overspoeld door een kleine tsunami. Griekse televisiestations toonden foto’s van de overstroomde kustpromenade, waar het water auto’s wegspoelde.

Mensen drommen samen bij een flat in Izmir. Ⓒ AFP

Kracht van 7.0

De aardbeving had volgens het seismologisch instituut in Athene een kracht van 6.6. Het epicentrum lag ten noorden van het eiland Samos, waar ook overstromingen te zien zijn, zo’n zeventien kilometer van Izmir. Volgens de Turkse Autoriteit voor Rampen- en Noodhulpdiensten vonden de bevingen rond 12.50 uur Nederlandse tijd plaats op een diepte van 16,5 kilometer.

Het Amerikaanse instituut USGS spreekt overigens over een beving met een kracht van 7.0.

Turkije ligt in een van de meest actieve aardbevingsgebieden ter wereld. In 1999 werd het noordwesten van Turkije getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.4, waarbij meer dan 17.000 mensen omkwamen, onder wie 1000 in Istanbul. Een andere beving in 2011 in de zuidoostelijke provincie Van had meer dan 600 doden tot gevolg.

Wederzijdse steun

De ministers van Buitenlandse Zaken van Turkije en Griekenland hebben vrijdag beloofd elkaar te helpen nadat hun landen door een grote aardbeving werden getroffen.

„De Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendias belde onze minister Mevlut Cavusoglu om hem sterkte te wensen. Beide ministers benadrukten dat zij bereid zijn elkaar te helpen in geval van nood”, aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De twee landen liggen momenteel met elkaar overhoop over de energierechten in het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied.