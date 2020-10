Zware aardbeving in Egeïsche Zee, rookpluimen in Izmir

Uit verschillende plaatsen in Turkije komen meldingen van beschadigde gebouwen. In de kustplaats Izmir, een grote stad met ruim 2,5 miljoen inwoners, is te zien dat hele flatgebouwen zijn ingestort. Mensen lopen reddeloos tussen het puin. Ook zijn er overstromingen.

De schok werd van Istanboel tot Athene gevoeld. In Griekenland zijn volgens lokale media gebouwen en wegen beschadigd.

De aardbeving had volgens het seismologisch instituut in Athene een kracht van 6.6. Het epicentrum lag ten noorden van het eiland Samos.

