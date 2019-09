Brexit verscheurt de Johnsons

Jo Johnson maakte zijn besluit op Twitter bekend. Hij schreef: „In de afgelopen weken ben ik verscheurd tussen loyaliteit aan mijn familie en het landsbelang. Het is een onoplosbare spanning en daarom is het tijd voor anderen om mijn rol als parlementslid en minister over te nemen. #OverEnUit”

Downing Street 10 heeft met begrip gereageerd op het opstappen van Jo Johnson. Een woordvoerder schreef in een verklaring: „De premier wil Jo Johnson bedanken voor zijn diensten. Hij is een briljante, getalenteerde minister geweest en een fantastisch parlementslid. De premier begrijpt, als een politicus en als broer, dat dit geen makkelijk besluit moet zijn geweest voor Jo.”

Brexit

Jo Johnson is de jongere broer van de Britse minister-president. Net zoals de premier is hij lid van de Conservatieve Partij. Maar in tegenstelling tot Boris is Jo Johnson minder dogmatisch als het om de Brexit gaat. Zo zei hij vorig jaar voorstander te zijn van een tweede referendum over de Britse uittreding uit de EU, iets wat zijn broer een gruwel zou zijn.

De broer van de premier had als onderminister onder meer universiteiten en wetenschap in zijn portefeuille. Het is nog niet duidelijk of hij per direct opstapt.