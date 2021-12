De Jonge maakt zich ’grote zorgen’ over omicron, extra lockdownmaatregelen liggen op de loer

„Ik maak mij grote zorgen”, aldus De Jonge vrijdag na de ministerraad. „We maken ons grote zorgen over de sterk afgenomen bescherming tegen deze nieuwe variant”, aldus De Jonge. Hij raadt iedereen aan die kans krijgt om de boosterprik te nemen dat ook daadwerkelijk te doen. „Niet denken: ik wacht er nog even mee. Nee, als je de kans krijgt, pak die”, aldus De Jonge. De zorgminister kon nog niet zeggen of dat leidt tot extra maatregelen. „We wachten het advies van het OMT daarover af”, aldus De Jonge.

Het OMT is inmiddels voor de 134e keer in overleg om het kabinet te adviseren. Deze vrijdag gebeurde dat sneller dan verwacht. In Nederland is die omicron-virusversie bij meer dan honderd mensen vastgesteld, maar verspreiding gaat veel sneller dan eerdere varianten. Dat zou tot een nieuwe golf besmettingen en ziekenhuisopnames kunnen leiden. Of dat daadwerkelijk gebeurt, is niet duidelijk. De variant verspreidt zich snel, maar het is nog niet bekend hoe ziek mensen ervan kunnen worden.