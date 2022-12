Organisator: vreugdevuur Scheveningen vrijdag al aangestoken vanwege weersverwachting

Volgens de organisatoren is daartoe besloten vanwege de slechte weersverwachting voor zaterdagavond, met name de sterke wind zou het aansteken van het vreugdevuur parten speelt. Het besluit zou in overleg met de gemeente en de politie zijn genomen. De gemeente was niet direct bereikbaar voor een reactie. Het is niet duidelijk of het andere vuur op het strand in Den Haag, in de buurt Duindorp, vrijdag of zaterdag wordt aangestoken.

Sterke wind tijdens jaarwisseling

Volgens Weeronline zal er een sterke zuidwestenwind opsteken, met name aan de kust. Zo kan die windkracht oplopen tot windkracht 6 à 7 in de kuststreek. Richting het oosten zal deze eerder blijven steken rond de 4 à 5. Daarnaast is er volgens Weeronline ook een kans op felle windvlagen.

Gelukkig zou het wel droog blijven, en is de temperatuur is bijna lenteachtig, met een temperatuur van 12 tot 15 graden tijdens de jaarwisseling.

Afsteker Het Nationale Vuurwerk bezorgd om windvoorspelling

Het bedrijf dat tijdens de jaarwisseling Het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam afsteekt maakt zich zorgen om de windvoorspelling voor oud en nieuw. Volgens Jolanda Pen van Dream Fireworks mag er bij meer dan windkracht 5 niet meer afgestoken worden. „Het gaat er om spannen.”

Weeronline voorspelt een stevige zuidwestenwind met harde tot stormachtige wind aan zee, windkracht 7-8 met zware windstoten. Ook op de andere plekken waar het bedrijf vuurwerkshows heeft, wordt het „kantje boord”, denkt Pen.