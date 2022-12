Oud en Nieuw winderig en uitzonderlijk warm

„Ik denk dat dat in het binnenland mee zal vallen, maar er wordt zaterdag aan de kust een behoorlijke stevige wind vanuit het zuidwesten verwacht”, zegt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. Hij kan zich dan ook goed voorstellen dat de organisatoren van de vreugdevuren in de kustprovincies hebben besloten het vuur een dag eerder aan te steken en dat er een streep is gezet door de vuurwerkshow op de Hofvijver in Den Haag en die in Katwijk aan Zee.

Ⓒ ANP

Windkracht 7

Er wordt zaterdag aan de kust namelijk windkracht 7 voorspelt, met windstoten van tussen de 75 en 90 kilometer per uur. „Dat is best fors en zijn zeker geen fijne weersomstandigheden voor een vreugdevuur of het afsteken van vuurwerk.”

Het was vrijdagochtend en -middag al onstuimig, maar vrijdagavond gaat de wind even liggen. „De wind neemt dan tijdelijk wat af; dat is inderdaad een beter moment om de vreugdevuren te ontsteken dan de zaterdag.”

Vuurregen in Scheveningen

Vier jaar geleden liepen de vreugdevuren in Scheveningen uit tot een fiasco. De combinatie van te hoog gebouwde torens en een opstekende wind zorgde toen voor een vuurregen die het hele dorp werd ingeblazen.

Ook voor het afsteken van vuurwerk moet het niet te hard waaien. Het grootste gevaar schuilt met veel wind in potten of pijlen vuurwerk die omvallen of uit de richting schieten en zo mogelijk omstanders verwonden.

In het binnenland zal de wind zaterdag minder de kop opsteken. Toch moet er met voorspelde windstoten van 50 tot 75 per uur wel rekening worden gehouden. „Wie verstandig is verzwaard de potten of flessen waar je vuurwerk mee afsteekt, bijvoorbeeld met behulp van wat zand. Dan weet je zeker dat ze niet omwaaien”, aldus Van Wezel.

Toch is er wel wát wind nodig voor een ideale vuurwerk-nacht. „Als het niet waait blijft de vuurwerk-mist hangen en zie je geen hand voor ogen.” De ideale windkracht voor de jaarwisseling zou volgens de meteoroloog zo schommelen rond windkracht 4. „En de windstoten moeten niet boven de 50 kilometer per uur uitkomen.”

Amsterdam

Of de gevreesde weersvoorspelling invloed heeft op geplande vuurwerkshows- en vuren, is nog de vraag. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam laat weten dat de driehoek het zogenoemde Floravuur vanwege de traditie ’graag wil faciliteren’, zeker nu het vuur afgelopen jaren door corona niet door kon gaan. Maar de woordvoerder benadrukt dat de veiligheid van omwonenden voorop staat en dat de weercondities ’nauwlettend in de gaten worden gehouden’.

„Volgens de brandweer is het vuur bij windkracht 6 niet meer niet veilig en verantwoord. Bij windkracht 5 tot 6 kan het vuur plaatsvinden, maar met extra maatregelen.” Zowel voor het Floravuur als de vuurwerkshow op het Museumplein zal pas zaterdagavond een knoop door worden gehakt.

Wat wél vaststaat, is dat het tijdens de jaarwisseling uitzonderlijk warm wordt. De warmterecords voor 31 december worden volgens Van Wezel dan ook ’sowieso gebroken’. Opvallend is daarbij dat het vorige record pas van vorig jaar dateert. „Het warmterecord in De Bilt voor oudejaarsdag is gemeten in 2021 op 14,4 graden, maar er wordt dit jaar ruim 15 graden verwacht.”

Afsteker Het Nationale Vuurwerk bezorgd om windvoorspelling

Het bedrijf dat tijdens de jaarwisseling Het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam afsteekt maakt zich zorgen om de windvoorspelling voor oud en nieuw. Volgens Jolanda Pen van Dream Fireworks mag er bij meer dan windkracht 5 niet meer afgestoken worden. „Het gaat er om spannen.”

Weeronline voorspelt een stevige zuidwestenwind met harde tot stormachtige wind aan zee, windkracht 7-8 met zware windstoten. Ook op de andere plekken waar het bedrijf vuurwerkshows heeft, wordt het „kantje boord”, denkt Pen. Het afsteekmoment op de Haagse Hofvijver gaat door de weersverwachting niet door, morgen om 10.00 is er een „last call” voor het Amsterdamse afsteekmoment op de A’Dam Toren.

Ⓒ Regio15

’Onverantwoord’

Ook in Zoetermeer en Apeldoorn zijn geplande vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling afgelast vanwege het slechte weer. In Apeldoorn gaat het om een van de drie geplande shows, de drone-lichtshow in het Zuiderpark. In Zoetermeer om een kindervuurwerkshow om 19.00 uur en een nieuwjaarsvuurwerkshow om middernacht voor volwassenen.

In een mededeling laat de gemeente Zoetermeer weten dat er in de nacht van oud en nieuw windkracht 5 wordt verwacht. Burgemeester Michel Bezuijen zegt: „Het is onverantwoord om de vuurwerkshows door te laten gaan. Dat geeft een te groot risico voor omwonenden en toeschouwers.”

De gemeente Apeldoorn zegt dat door het verwachte weer de laserstralen te slecht zichtbaar zouden zijn. „Door de vele regen krijgen de rookmachines niet genoeg rook de lucht in, waardoor er geen goede lasershow in de lucht geprojecteerd kan worden.”