Gestrande zeehond bevrijd uit visnet

Droppie, zoals de zeehond inmiddels heet, bleek een gemene wond in zijn nek te hebben. Het net was diep ingesneden in de huid. Ook zaten er wat wondjes aan zijn kop. De zeehond is meegenomen naar Ecomare en heeft antibiotica gekregen.

„Droppie wordt nu nog binnengehouden, waar hij kan bijkomen van zijn ervaringen”, zo laat Ecomare weten. „Hopelijk gaat hij snel eten, dat zal zijn herstel ook ten goede komen.”

Droppie heeft geen blijvende schade overgehouden aan het voorval.