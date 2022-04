Politie neemt meerdere slagtanden van olifanten in beslag

De politie meldt dat onderzoek enkele maanden geleden startte, toen een postbedrijf in de omgeving van Rotterdam een pakket binnen kreeg dat er verdacht uit zag. „Het was een grote houten kist, en toen deze werd open gemaakt troffen ze een grote slagtand van een olifant aan”, meldt de politie. De handel in ruw ivoor is verboden in Europa en daarom werd de vondst gemeld bij de douane.

De vondst was voor de politie aanleiding om een onderzoeksteam op te richten, omdat het vermoeden bestaat dat er sprake is van structurele handel in ivoor. Ondertussen zijn al meerdere zendingen onderschept. „De olifant wordt met uitsterven bedreigd. Het verkrijgen van slagtanden is niet mogelijk zonder dat de olifant daarvoor wordt gedood. Door ivoor te blijven verhandelen blijft de vraag hiernaar in stand. Met dit onderzoek hebben wij inzicht gekregen in een stukje van de handelsketen”, zegt teamleider Ronald Kreling.