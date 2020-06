Demonstratie Rotterdam afgebroken, daarna onrust en vernielingen

Demonstranten houden geen anderhalve meter afstand. Ⓒ Robin Utrecht

Rotterdam - Update - De demonstratie tegen politiegeweld bij de Erasmusbrug in Rotterdam is woensdagavond voortijdig afgebroken vanwege grote drukte, waarna elders in de stad ongeregeldheden ontstonden. Verschillende groepjes bleven hangen, elders kwamen andere actievoerders spontaan opnieuw samen en op verschillende plekken liep het totaal uit de hand. Ruiten, hekken en terrasstoelen werden vernield, aldus de politie, die zeker twee arrestaties heeft verricht.