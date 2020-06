Demonstratie Rotterdam afgebroken wegens te grote opkomst

De brug is inmiddels grotendeels leeg, maar in de omgeving staan nog steeds honderden actievoerders. De politie riep mensen met luidsprekers op om toch naar huis te gaan.

Ook werd nog zwaar vuurwerk afgestoken. De politie te paard moest ingrijpen.

Een deel van de mensen liep naar het Schouwburgplein. Daar bleef het onrustig. De ME deelt charges uit, laat burgemeester Aboutaleb weten.

Demo beëindigd

Politie, Openbaar Ministerie en burgemeester Aboutaleb hebben, iets voor het geplande einde, de demonstratie woensdagavond stopgezet ’omdat het te druk is’, liet de gemeente weten. „De driehoek doet een beroep op iedereen om naar huis te gaan.”

Demonstranten na afloop van een manifestatie tegen racisme en politiegeweld in de VS op het Glitterplein bij de Erasmusbrug.

Veel demonstranten gaven gehoor aan die oproep. Een politiewoordvoerder meldde dat betogers „gecontroleerd” weg werden geleid. Daarbij zijn politiepaarden en Mobiele Eenheid ingezet. Toch was er nog een flinke groep mensen die in de omgeving bleef hangen. Op oproepen van agenten om naar huis te gaan, werd door sommigen geroepen: ’F*ck the police’, een uit Amerika overgewaaide leus.

’Teleurgesteld’

Terwijl dat de demonstratie iets na 18.00 uur een halt is toegeroepen, ging de spreker van het gezelschap op dat moment door. Later werkte de organisatie mee aan het beëindigen van het protest, al was men daar wel teleurgesteld over. Bezoekers werden gevraagd weg te gaan. „Geef ze geen kans.”

„We hebben onze uiterste best gedaan om de betogers op anderhalve meter afstand van elkaar te houden, maar dat is helaas niet gelukt”, zegt Caitlin Schaap, medeorganisator van de betoging.

Eerder vanavond werd het al duidelijk dat er een behoorlijke opkomst was in Rotterdam. Een poging de anderhalvemeter-regel te handhaven bleek hopeloos.

Demonstraties in Den Haag en Groningen verliepen dinsdag rustig. Mensen konden voldoende afstand houden conform de coronaregels. Maandag kwamen duizenden mensen af op de manifestatie op de Dam in Amsterdam.