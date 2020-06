LIVE | Demonstratie Rotterdam afgebroken wegens te grote opkomst

Ⓒ GinoPress B.V.

Rotterdam - De demonstratie bij de Erasmusbrug in Rotterdam is woensdagmiddag voortijdig afgebroken. De opkomst, betogers die actie voeren tegen politiegeweld, werd te groot. Ondanks dat de demonstratie iets na 18.00 uur een halt is toegeroepen gaat de spreker van het gezelschap door.