LIVE: Vernielingen en onrust in Rotterdam na afbreken demonstratie Black Lives Matter

De brug stroomde na het afblazen van de demonstratie grotendeels leeg, maar op andere plaatsen stonden nog honderden actievoerders. De politie riep mensen met luidsprekers op om toch naar huis te gaan.

Dat lukte nauwelijks. Zwaar vuurwerk werd afgestoken. Politie te paard moest bij de brug ingrijpen. Een deel van de mensen liep naar het Schouwburgplein en richtte daar volgens burgemeester Aboutaleb vernielingen aan. De ME greep in.

Volgens Aboutaleb liepen mensen ’pratend en schreeuwend en roepend’ naar het station, hoewel hij tegen aanwezige journalisten benadrukte dat het verder overwegend rustig zou zijn, enige tijd voordat de meldingen van vernielingen naar buiten kwamen.

Op verschillende plekken leken spontane vervolg-acties te ontstaan, waarbij deelnemers samenkwamen, trommelden, zongen en leuzen riepen. „Het fietspad op de Coolsingel stroomt vol met demonstranten”, schrijft iemand rond 20.00 uur op sociale media – ruim anderhalf uur nadat de demonstratie was afgelopen.

Ook bij het station was het enige tijd druk. Betogers kwamen samen, riepen leuzen en hielden borden omhoog. De rust is nog steeds niet teruggekeerd. De politie werkt er met man en macht aan. „Onze inzet is erop gericht om mensen de stad uit te krijgen. Groepen worden aangesproken en verzocht naar huis te gaan. Vanuit de lucht kijkt de politiehelikopter mee.”

De demonstratie ging spontaan verder bij het Centraal Station, waar ook geen afstand lijkt te kunnen worden gehouden. Ⓒ ROBIN UTRECHT

Bij een opstootje werd een man met een camera belaagd. Er ontstond een gevecht, waarbij de politie ingreep. Volgens een Portugese vrouw met een keppeltje op uitte de man racistische taal en gooide hij met een blikje. Ook zou hij geslagen hebben waarop vervolgens hem sloegen. De vrouw wil aangifte doen. ’Hij is een nazi’, zegt ze.

Onze verslaggeefster is aanwezig in Rotterdam. Tekst loopt verder onder tweets.

Demo beëindigd

Politie, Openbaar Ministerie en burgemeester Aboutaleb hebben woensdagavond de demonstratie bij de Erasmusbrug iets voor het geplande einde stopgezet. Het was te druk. „De driehoek doet een beroep op iedereen om naar huis te gaan.”

Demonstranten na afloop van een manifestatie tegen racisme en politiegeweld in de VS op het Glitterplein bij de Erasmusbrug. Ⓒ ANP

Veel demonstranten gaven gehoor aan die oproep. Een politiewoordvoerder meldde dat betogers „gecontroleerd” weg werden geleid. Daarbij zijn politiepaarden en Mobiele Eenheid ingezet. Toch was er nog een flinke groep mensen die in de omgeving bleef hangen. Op oproepen van agenten om naar huis te gaan, werd door sommigen geroepen: ’F*ck the police’, een uit Amerika overgewaaide leus.

’Teleurgesteld’

Terwijl dat de demonstratie iets na 18.00 uur een halt is toegeroepen, ging de spreker van het gezelschap op dat moment door. Later werkte de organisatie mee aan het beëindigen van het protest. Bezoekers werden gevraagd weg te gaan. „Geef ze geen kans.”

Demonstranten houden geen anderhalve meter afstand. Ⓒ Robin Utrecht

„We hebben onze uiterste best gedaan om de betogers op anderhalve meter afstand van elkaar te houden, maar dat is helaas niet gelukt”, zegt Caitlin Schaap, medeorganisator van de betoging.

Eerder vanavond werd het al duidelijk dat er een behoorlijke opkomst was in Rotterdam. Een poging de anderhalvemeter-regel te handhaven bleek hopeloos.

Ⓒ GinoPress B.V.

Bekijk ook: Ook bij demonstratie Rotterdam coronamaatregelen overtreden

Demonstraties in Den Haag en Groningen verliepen dinsdag rustig. Mensen konden voldoende afstand houden conform de coronaregels. Maandag kwamen duizenden mensen af op de manifestatie op de Dam in Amsterdam.