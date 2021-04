EMA: voordeel AstraZeneca-vaccin belangrijker dan risico’s bij alle volwassenen

Het EMA concludeerde eerder wel dat een combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) een zeer zeldzame bijwerking kan zijn van het vaccin. Maar de organisatie zegt nu dat de ernstige bijwerking naar schatting voorkomt bij 1 op de 100.000 gevaccineerde mensen.

Nadelen van het vaccin werden eerder vooral geconstateerd bij vrouwen jonger dan 60 jaar. In Nederland zijn acht meldingen bekend. Bij vier van hen kwamen de bloedpropjes bij de longen terecht. Een vrouw is aan zo’n embolie overleden. Een andere vrouw kreeg ook een hersenbloeding. Het gaat om vrouwen tussen de 23 en 65 jaar.

In Nederland besloot het kabinet om het AstraZeneca-vaccin alleen aan te bieden aan mensen die zijn geboren in 1960 of eerder. Dat gebeurde na een advies van de Gezondheidsraad. In een reactie zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het EMA-oordeel te bestuderen. Later wordt bekeken of het Nederlandse vaccinatiebeleid moet worden aangepast.

De nadere studie levert volgens het EMA niet meer inzichten op wat betreft voordelen en risico’s ten aanzien van mannen en vrouwen. Wel is het duidelijk geworden dat de voordelen van prikken met AstraZeneca toenemen naarmate iemand ouder is en naarmate het aantal besmettingen groeit.

Het EMA houdt vast aan het advies om de tweede dosis van het vaccin te geven vier tot twaalf weken nadat de eerste prik is gezet.

Eerder al liet het EMA weten dat de voordelen van de prik over het algemeen veel groter zijn dan de nadelen. Anders gezegd: het vaccin zal veel meer coronabesmettingen voorkomen dan bijwerkingen opleveren.