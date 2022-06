Drie gewonden bij steekpartij in snackbar Rotterdam

Binnenland

Nederlander opgepakt voor steekpartij bij Duitse school: twee gewonden

Een 24-jarige Nederlander is vrijdagavond in Stuttgart aangehouden voor een steekpartij bij een basisschool in de nabijgelegen Zuid-Duitse stad Esslingen. Daarbij raakten vrijdag een 61-jarige vrouw en een 7-jarig meisje volgens de politie ernstig gewond. De slachtoffers liggen in het ziekenhuis.