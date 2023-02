Premium Het beste van De Telegraaf

Na diagnose Bruce Willis: wat is fronto-temporale dementie?

Door Renate Curfs

Bruce Willis moest zijn acteercarrière beëindigen nadat bij hem de taalstoornis afasie was vastgesteld. Ⓒ ANP/HH

De 67-jarige Amerikaanse acteur Bruce Willis blijkt fronto-temporale dementie (FTD) te hebben. Eerder was al duidelijk dat hij leed aan de taalstoornis afasie, een van de mogelijke kenmerken van de ziekte. In dat geval krijgt iemand steeds meer moeite met spreken en begrijpt hij of zij ook anderen niet goed meer. De familie is blij dat er nu een duidelijke diagnose ligt. Maar wat staat hen en Bruce Willis zelf nog te wachten de komende tijd?