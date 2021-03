Justitie klaagt 21-jarige aan na moordpartij supermarkt Colorado

De verdachte Ahmad Alissa is in stabiele toestand nadat hij zelf gewond was geraakt tijdens een vuurgevecht maandag met politieagenten in de winkel in Boulder, ongeveer 45 kilometer ten noordwesten van Denver. De tien slachtoffers zijn tussen de 20 tot 65 jaar. Een van hen is de 51-jarige Eric Talley, die bij de plaatselijke politie werkte. Talley, vader van zeven kinderen, was onlangs op zoek gegaan naar een minder gevaarlijke baan, aldus zijn vader.

De verdachte beschikte over onder meer een aanvalsgeweer. De schietpartij was nog geen week nadat een schutter acht mensen doodschoot in de omgeving van Atlanta.

President Joe Biden gaf opdracht onder meer bij overheidsgebouwen in de Verenigde Staten en bij Amerikaanse ambassades en consulaten de Amerikaanse vlag halfstok te hangen als teken van rouw. Ook bij het Witte Huis ging de vlag halfstok. Het bevel geldt tot 27 maart zonsondergang.

Verder drong Biden er bij het parlement op aan recente wetsvoorstellen over wapenbeheersing goed te keuren. Hij benadrukte de noodzaak om ook aanvalswapens te verbieden. Er moet niet langer worden gewacht met maatregelen die getuigen van gezond verstand "die in de toekomst levens zullen redden", aldus de president tegen Amerikaanse media.