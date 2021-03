Zoekactie naar resten ’cokemadame’ Jillal: loods in Antwerpse haven uitgekamd

Dat heeft de Landelijke Eenheid van de politie maandag aan De Telegraaf en het misdaadprogramma Crime desk laten weten. Het is de eerste keer dat er gericht gezocht wordt naar de Amsterdamse, die in oktober 2019 spoorloos verdween. Politie en justitie gaan ervan uit dat Jillal (52) niet meer leeft. Er zijn foto’s opgedoken in het criminele circuit waaruit zou blijken dat de vrouw met de bijnaam ’Tante’ niet meer leeft.

’Cokemadame’ Jillal figureerde in diverse grote onderzoeken rond de smokkel van vele tonnen cocaïne. Ze werkte samen met kopstukken als Roger ’Piet Costa’ P., hoofdverdachte in de zaak rond de martelcontainers in Brabant, en Mustapha ’Moes’ F. De laatste was de belangrijkste opponent van Taghi en zit sinds eind 2017 vast in Marokko.

De politie zegt dat ’politie-informatie’ de recherche op het spoor van de loods zette. Het pand bevindt zich in het Antwerpse havengebied. „We hebben hier met honden van de Belgische en Nederlandse politie grondig gezocht en de grond deels afgegraven. De grond wordt nu zorgvuldig geanalyseerd”, aldus politiewoordvoerder Thomas Aling. De politie probeert nu ook de achterhalen of de handtas en de kledingstukken van de verdwenen Jillal zijn. Die werden onder de grond aangetroffen.

’Bolle Jos’

Uit eigen onderzoek van De Telegraaf blijkt dat in de loods waar nu gezocht is, in april vorig jaar een gigantische partij van 4100 kilo cocaïne is aangetroffen. In het criminele circuit wordt een connectie gelegd tussen de partij en Jos L. (29). Die staat in het criminele milieu bekend als ’Bolle Josje’, ’Holly’, ’Josje Breda’ en ’El Presidente’.

Jos L. zou opereren vanuit Dubai en een grote speler zijn in het cocaïnemilieu. Hij zou zeer gewelddadig zijn. In het liquidatieonderzoek Eris wordt L. in verband gebracht met twee liquidaties, namelijk die van de Belg Stefaan Bogaerts (55) in Spijkenisse in september 2017 en de Belg Samir El. B. Hij was een ’uithaler’, die in Antwerpen coke uit de haven smokkelde en die drie maanden na Bogaerts werd geliquideerd in Rotterdam. Jos L. zou over zeer goede contacten in de Antwerpse haven beschikken. De advocaat van Jos L. benadrukte eerder tegenover deze krant dat L. nooit is aangemerkt als verdachte in deze zaken.

Begin deze maand maakte de politie bekend dat ze de rol van ene ’Bolle Jos’ onderzoekt in de verdwijningszaak van Jillal. Deze krant meldde toen dat het om Jos L. ging. De politie wil nu niets zeggen over de link tussen de cokevangst in de loods en het onderzoek naar Jillal.

Deklading van vis

De partij van 4100 kilo die in april vorig jaar aan de Haïfastraat in Antwerpen in beslag werd genomen, had een straatwaarde van 200 miljoen euro en was verstopt in een container met een deklading van vis. De container werd rechtstreeks naar de loods gereden in plaats van eerst naar de scanner.

De politie pakte veertien hoofdzakelijk Nederlandse verdachten op. Enkelen reden rond in de buurt van de container en waren zwaarbewapend. De partij zou door meerdere kopstukken uit het criminele circuit zijn gefinancierd.