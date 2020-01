Provinciebestuur Utrecht streek neer in luxueuze vijfsterrenhotels

De hotels White Swan en Zhuhai Grand Bay View in China en het New World Millennium in Hongkong krijgen het maximale aantal sterren op de internationale boekingssites Booking.com en Trivago. Ook op beoordelingssite Tripadvisor behoren de hotels tot de top in hun regio.

Het White Swan, waar drie keer werd overnacht, is naar eigen zeggen een van de meest erkende vijfsterrenhotels in China en ontving ’veel staatshoofden, inclusief Koningin Elizabeth II’. De meeste eenvoudige kamer heeft er een marmeren bad. De trip naar Hongkong werd op het laatste moment geannuleerd vanwege de onlusten, die er al maanden gaande waren.

Onder vergrootglas

„Wat ons betreft geeft het een verkeerd beeld. Zeker omdat het om een reis gaat die al onder het vergrootglas ligt”, zegt SP-Statenlid Michel Eggermont. De China-reis kreeg veel kritiek in Provinciale Staten vanwege de mensenrechtenschendingen in China en de gevaren van bedrijfsspionage in opdracht van het regime.

De declaratieregels van de provincie Utrecht zijn niet bijzonder streng. Er zijn geen expliciete beperkingen aan luxe of verplichtingen qua soberheid. Over buitenlandse dienstreizen voor gedeputeerden is wel vastgelegd dat de ’in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten worden vergoed.’

Volgens een woordvoerder is er bij het boeken niet gekeken naar het aantal sterren van de hotels maar naar zaken als beschikbaarheid van verblijf, aanwezigheid en beschikbaarheid van zakelijke faciliteiten als internet en vergaderruimten, en kwaliteit van voedsel en sanitair, en vielen de kamers in de beschikbare budgetten. Zo kostte een kamer in het White Swan volgens hem 118 euro per nacht.

Er reisden drie delegatieleden namens de provincie mee, onder wie de gedeputeerde. De betekenis van 5 sterrenhotels staat ter discussie, aldus zijn woordvoerder. „5 sterren betekent niet overal dezelfde kwaliteit en voorzieningen.”

Het voortbestaan van de 25-jarige Stedenband staat onder druk. Morgen debatteren Provinciale Staten over de resultaten van de handelsmissie. „Volgens mij gooi je hiermee je eigen glazen in”, stelt Eggermont. „Het lijkt er bijna op alsof je de Staten uitdaagt.”

In een verslag van de reis staat dat gedeputeerde Strijk met de Vice Governor van Guangdong heeft gesproken over ’gedeelde waarden, universele mensenrechten en het verbeteren van de levensstandaard van inwoners van de Chinese provincie inclusief de arbeidssituatie’.

Statenleden hadden Strijk nadrukkelijk gevraagd om de grove schendingen van mensenrechten te bespreken. Voor in het vliegtuig te stappen zei Strijk op de lokale radio dat ’even met de Nederlandse blik het vingertje te heffen niet direct helpt.’