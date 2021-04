Halsema wil uitzetting Marokkaanse zusjes voorkomen

Buitenland

’Soort coup, in hartje Londen’: ambassadeur Myanmar pand uitgezet

De ambassadeur van Myanmar in het Verenigd Koninkrijk is zijn eigen ambassade uitgezet nadat hij zich had uitgesproken tegen de coup in zijn land door de militaire junta. „Dit is een soort coup in het midden van Londen”, stamelt Kyaw Zwar Minn tegen persbureau Reuters.