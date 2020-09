Taghi wil af van zwaar regime EBI Vught

Zwaar bewapende agenten staan voor de ingang van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) Vught.

VUGHT - Ridouan Taghi wil zo snel mogelijk uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De meervoudig moordverdachte vindt het regime onmenselijk zwaar en is naar de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming gestapt. Op 15 september komt die bijeen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).