Inscriptie van honderden jaren oud blijkt na onderzoek nep

Op de scherf stond de Aramese inscriptie 'Jaar 24 van Darius.' Die verwees naar de Perzische koning Darius de Grote. Darius was de vader van koning Ahaseurus, algemeen beschouwd als de bijbelse Achashverosh uit het verhaal van Purim, dat de Joden vandaag en morgen zullen vieren.

Archeologische groeperingen in Israël hebben de gewoonte om vondsten aan te kondigen die verband houden met Joodse festivals vlak voor de data van de vieringen.

Tijdens de bekendmaking van de inscriptie op de scherf die door een wandelaar in de laaglanden van Israël was gevonden, werd aanvankelijk gezegd dat dit de eerste ontdekking was van een inscriptie met de naam Darius I waar dan ook in Israël.

De plaats van de vondst, de oude stad Lachish, was 2500 jaar geleden een welvarende stad. Aangenomen werd dat de inscriptie een bewijs was voor ontvangen of verzonden goederen.