Eerste ’Afronaut’ nog voor vlucht overleden

Mandla Maseko uit Zuid-Afrika was één van de 23 uitverkorenen uit een miljoen kandidaten die in 2013 naar de Space Academy in Amerika mocht. En ook meteen de eerste Afrikaan. Hij wilde een inspiratie zijn voor jongeren van zijn continent om iets van hun leven te maken. Zijn droom was om vanuit de ruimte met Afrikanen te bellen.

Met zijn bijnaam ’Afronaut’ omschreef Maseko zichzelf als een gewone jongen uit de townships van Pretoria.

Maseko overleed toen de motorfiets waarop hij reed werd geramd door een auto.