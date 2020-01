Veehouder vlucht naar Duitsland om stikstofregels

Frans van Wilgen heeft het naar zijn zin in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij kon er zonder veel gedoe een nieuwe stal bouwen. Ⓒ Foto’s Rias Immink

Zeven jaar geleden verruilde het gezin Van Wilgen het Gelderse rivierenlandschap voor het Duitse Westerwald. Hun koeien leven er te midden van bosrijke natuur, maar beklemmende stikstofregels zijn er niet. „Alles gaat een stuk soepeler”, zegt de melkveehouder. Als hij af en toe terug is in Nederland denkt hij: „Alles is zo druk en volgebouwd, hoe heb ik hier ooit kunnen wonen?”