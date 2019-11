Blijdschap over vertrek Iraakse premier

De positie van Al-Mahdi was echter onhoudbaar geworden nadat de belangrijkste geestelijke van het land, Ali al-Sistani, tijdens het vrijdaggebed had aangedrongen op diens ontslag. De 89-jarige grootayatollah waarschuwde ook voor een burgeroorlog, nadat ordetroepen en pro-Iraanse milities een dag eerder meer dan 60 demonstranten hadden doodgeschoten.

De menigte op het centrale Tahrirplein in Bagdad barstte in juichen uit toen het nieuws over Al-Mahdi’s vertrek bekend werd gemaakt. Toch is het de vraag of de betogers er genoegen mee nemen. Zij eisen verregaande hervormingen van het politieke systeem en een einde aan de Iraanse bemoeienis in het land.

Dat laatste zal niet gebeuren. Irak is veruit het belangrijkste land voor Iran, dat de afgelopen vijftien jaar flink heeft geïnvesteerd om er een vriendelijk gezind bewind aan de macht te krijgen en te houden. Het land is voor Teheran een onmisbare brug naar zijn andere bondgenoten in de regio.

Iran heeft er de afgelopen weken meermaals bij de autoriteiten in Bagdad op aangedrongen om de betogingen keihard neer te slaan. Die oproep werd deze week versterkt nadat betogers in de heilige stad Najaf het Iraanse consulaat in brand hadden gestoken. Ordetroepen en pro-Iraanse milities hielden daarna flink huis, met zeker 62 doden als gevolg.

Al-Mahdi had enkele weken geleden al zijn vertrek aangekondigd, maar werd toen door Iran op andere gedachten gebracht. Ook nu heeft hij zijn ontslag nog niet officieel ingediend, maar louter zijn intentie bekendgemaakt om dat te doen. Het is Teheran er veel aan gelegen om hem op het pluche te houden of in ieder geval ervoor te zorgen dat hij wordt opgevolgd door iemand die naar de pijpen van Iran zal dansen.