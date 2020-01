’Meer begrafenissen als we niet oppassen’

In de videoclip van een Rotterdamse drill-artiest wordt er gezwaaid met een groot kapmes Ⓒ youtube

Rotterdam - Tieners, soms nog maar 12 jaar oud, pronken, dreigen en steken met messen. Het dragen van kapmessen van 50 centimeter is niet meer uitzonderlijk. De drie grote steden zien een toename van het aantal steekincidenten, in Rotterdam zelfs met 30 procent. De politie maakt zich zorgen, net als veel jongerenwerkers in de grote steden.