Duitse graspollen zorgen voor extra hooikoortsklachten

Dat verwachten het Leids Universitair Medisch Centrum, het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, de universiteit van Wageningen, Weeronline en de Natuurkalender. De partijen houden al jaren de ontwikkeling van hooikoortsklachten in Nederland bij. Op het dak van beide ziekenhuizen staan daarvoor pollenmeetstations.

Het graspollenseizoen start later dan de afgelopen jaren het geval was door de koude meimaand. Maar zonnig en warm weer, zoals nu wordt verwacht, stimuleert de bloei van het gras. In de tweede week van juni valt de piek, die naar verwachting in juli weer voorbij is. Daarna kan bijvoet voor nieuwe klachten zorgen. Wie gevoelig is voor boompollen heeft dit jaar minder last. De meeste bomen zijn uitgebloeid en door de regen zijn er minder pollen dan normaal in de lucht geweest.