Familie Meinema looft ton uit voor gouden tip over ’Drentse kofferbakmoord’

Ingrid en Wietze Meinema met het portret van hun vermoorde zoon Ralf. Rechts hun kinderen José, Stefan en Chris. Ⓒ Robert Hoetink

Klazienaveen - De familie van de in maart 2017 vermoorde Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen verhoogt de beloning voor de gouden tip over de moordenaar naar 100.000 euro. Dat is evenveel als justitie uitloofde voor de gouden tip over de inmiddels opgepakte Ridouan Taghi en Saïd Razzouki.