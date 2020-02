’Meerdere mensen in het dorp weten wat er gebeurd is met onze Ralf’

De Mercedes met in de kofferbak het lichaam van Ralf Meinema bleef door de trekhaak op de kant steken. Ⓒ Archieffoto persbureau Meter

Klazienaveen - De familie van de in maart 2017 vermoorde Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen verhoogt de beloning voor de gouden tip over de moordenaar naar 100.000 euro. Dat is evenveel als justitie uitloofde voor de gouden tip over de inmiddels opgepakte Ridouan Taghi en Saïd Razzouki.