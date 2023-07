BBB zet deur open voor asieldwangwet: ’Maximaal 15.000 asielzoekers per jaar’

Eerdere prognoses gingen uit van opvang zo’n 77.000 asielzoekers in 2023. De potentiële steun van de BBB voor de dwangwet is belangrijk voor het kabinet. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor de spreidingswet, maar in de Eerste Kamer juist niet. Van der Plas geeft aan dat zij ’een aantal voorwaarden’ heeft vóór haar partij in de Eerste Kamer (waar BBB de grootste partij is, red.) kan instemmen met de wet van Van der Burg.

De staatssecretaris wil elke gemeente in Nederland -als er niet voldoende plekken zijn- kunnen dwingen om asielzoekers op te nemen. Het plan is dat ook gemeenten die zich meteen melden om extra opvangplekken voor asielzoekers te realiseren, een hogere uitkering krijgen dan gemeenten die dat pas later doen.

Woningzoekenden

„Wij hebben een aantal voorwaarden. Ik geloof nog steeds niet in drang en dwang”, aldus Van der Plas bij Nieuwsuur. Toch lijkt zij de deur open te zetten voor steun voor het wetsvoorstel. Wel wil zij onder meer af van de voorrang die statushouders krijgen ten opzichte van andere woningzoekenden. „In Nederland hebben we ook met veel mensen te maken die op straat wonen.”

De partijleider van BBB zegt bovendien dat zij niet wil dat kleine gemeenten in hun lobby richting het Rijk het onderspit delven: vooral grote steden moeten naar rato meer asielzoekers opvangen dan kleine dorpskernen. Ook eist ze dat statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, red.) geen voorrang meer krijgen op de woningmarkt.

Kritiek

Van der Plas uitte onlangs in de Tweede Kamer al kritiek op partijen die in haar ogen zorgen voor ’polarisatie’ op het asiel- en migratiedossier. Ze zei ’schijtziek’ te worden van bijdrages van collega-Kamerleden. „We maken mensen gek met deze polarisatie.” Ze pleitte toen voor humane opvang van 50 tot 100 asielzoekers per gemeente. Staatssecretaris Van der Burg gaf daarop aan met Van der Plas om tafel te willen. Binnenkort zullen de twee een koffieafspraak hebben, zegt Van der Plas.

Probeert Caroline van der Plas het asieldossier naar zich toe te trekken? Dat en meer in de nieuwste aflevering van Afhameren met Wouter de Winther: