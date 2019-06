Rutte: schimmel in mijn Torentje

„Er moet echt iets gebeuren. Die renovatie is geen luxe”, aldus Rutte. Hij vertelde dat hij af en toe op zijn kantoor in de kastjes kijkt waar de verwarming zit. „Dan zie je ongeveer de schimmels en zo op de muur.”

De premier wijst erop dat de opknapbeurt een enorme sloot geld gaat kosten, maar dat iedereen wil dat het sober en doelmatig gebeurt: „Geen rare fratsen.”

Spanning

Hij erkent dat in dat proces „spanningen” zijn ontstaan. Oud-D66-leider Alexander Pechtold, die dat volgens Rutte beter kan dan wie ook, gaat kijken of „die knoop eruit te trekken” is. Pechtold is door de Tweede Kamer gevraagd begin juli met adviezen te komen. Hij doet dat gratis.

