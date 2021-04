‘Gescheiden weg van Kaag leidt toch weer naar Rutte’

In weer een nieuwe podcast Afhameren bespreken politiek commentator Wouter de Winther en Pim Sedee het laatste politieke nieuws. Ze blikken terug op het debat over de openbaar gemaakte notulen van donderdag, maar kijken ook vooruit. Hoe zal het nu verder gaan met de formatie, is het waarschijnlijk dat Mark Rutte opnieuw premier wordt, en gaat de cultuur in Den Haag wel veranderen?