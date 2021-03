Man in Texas berooft bank in leenauto

Na de roof besloot Eric Dion Warren terug te rijden in de geleende BMW om vervolgens met de buit de auto af te betalen, meldt de Amerikaanse nieuwszender CBS.

In de zomer van 2019 kwam Warren een bank in de stad Wolfforth binnenlopen, waarna hij een tasje van een fast-foodrestaurant met daarnaast een briefje op de balie legde. Op het briefje stond geschreven: ,,Dit is een **** overval. Probeer grappen met me uit te halen en je gaat dood.” Verder eiste hij dat de medewerker hem 10.000 dollar overhandigde in briefjes van 50 en 100 dollar. ,,Je hebt één minuut, anders vermoord ik je.” Naderhand trok Warren zijn pistool. ,,Ik maak geen grappen. Ik wil alleen honderdjes en vijftigjes.”

Terug naar de dealer

Hierna scheurde de bankrover terug naar de autodealer om 3000 dollar neer te tikken voor de BMW. Het plan zou bijna geslaagd zijn, totdat de autodealer werd opgebeld over de bankroof. Een medewerker belde de politie toen hij erachter kwam dat de omschrijving van de auto die gebruikt is bij de overval overeenkwam met de auto die Warren had geleend, meldt het Amerikaanse nieuwsmedium.

Toen Warren werd gearresteerd had hij zo’n 5000 dollar in zijn bezit en een geverfd luchtpistool dat hij deed voorkomen als een echt vuurwapen.