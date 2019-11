Enorme ravage na plofkraak in Tilburg

Op beelden is te zien dat de pinautomaat uit de muur is geblazen en ook aan de pui rondom de automaat zijn flinke beschadigingen te zien. Volgens een getuige zouden er twee verdachten op een motor zijn gevlucht.

Twee appartementen moesten worden ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst was aanwezig. Het is niet duidelijk hoeveel er is buitgemaakt.