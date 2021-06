Rutte na ’heftig’ debat met Orbán: ’Iedereen had wel tranen in zijn ogen’

Vooral het persoonlijke verhaal van de Luxemburgse premier Xavier Bettel, die zelf met een man is getrouwd, raakte volgens Rutte velen. „Iedereen had wel tranen in zijn ogen.” Er was volgens Rutte slechts een enkeling die begrip voor Hongarije vroeg. Orbán kreeg alleen bijval van Polen, Slovenië en Bulgarije, zeggen Brusselse bronnen.

Rutte daagde Orbán uit de vertrekprocedure uit de EU maar in gang te zetten, nu hij zich kennelijk niet aan de waarden en normen van de unie wil houden. „Dat heb ik niet eerder gedaan.” Maar de Hongaarse premier „was dat niet onmiddellijk van plan, geloof ik.”

Het is voor het eerst in elf jaar aan EU-toppen dat Rutte „meemaakt dat we zo stevig en diepgravend een collega aanspreken op iets wat gebeurt in dat land, wat gaat over iets fundamenteels.” De sfeer was dan ook „niet geweldig”, al werd er volgens de minister-president niet geschreeuwd.

Rutte denkt niet dat de klemmende oproep van zoveel premiers en staatshoofden veel teweeg heeft gebracht bij zijn Hongaarse collega. Maar „uiteindelijk zal de Europese Commissie verder gaan met de procedure tegen Hongarije” om het land te dwingen zich aan de EU-regels te houden, verzekert hij. En de commissie „is daar volgens mij echt zeer voor gemotiveerd.”