EU zet deur voor Oekraïners wagenwijd open: speciale status vluchtelingen

Experts verwachten dat miljoenen Oekraïners op de vlucht slaan voor de bommen van Vladimir Poetin. Normaal gesproken moeten migranten eerst door de asielprocedure om een tijdelijke verblijfsstatus te krijgen, maar de Europese Commissie verwacht dat het asielsysteem zo’n massale toestroom onmogelijk kan verwerken.

Door de noodregeling krijgen Oekraïners automatisch een tijdelijke verblijfsvergunning; daardoor hoeven ze niet meer de klassieke asielprocedure te doorlopen. Vluchtelingen krijgen dankzij de speciale status in Nederland en alle andere EU-landen recht op toegang tot huisvesting, uitkeringen, onderwijs en zorg. Ook zijn Oekraïners welkom op de arbeidsmarkt.

Visumvrij

De speciale vluchtelingenstatus is minstens een jaar geldig of tot wanneer een veilige terugkeer naar het vaderland mogelijk is. De regeling kan met maximaal twee jaar worden verlengd. Oekraïners kunnen door het associatieverdrag al visumvrij de grens over, maar wel met een maximum van negentig dagen.

Verschillende lidstaten, waaronder Nederland, hebben al toegezegd dat Oekraïners voor een langere periode welkom zijn voor bescherming. Donderdag overleggen de migratieministers in Brussel over het voorstel om de noodregeling in te zetten. Volgens ingewijden valt er weinig verzet te verwachten en kan er snel een akkoord worden bereikt.

De speciale Europese procedure is bedacht na de gigantische vluchtelingenstroom uit voormalig Joegoslavië in de jaren negentig. Maar tot nu toe is die nog nooit gebruikt.