Pfizer wil eind 2020 vaccineren

Europa claimt 200 miljoen doses met een optie op 100 miljoen aanvullende doses. Dat betekent dat mogelijk nog bijna twee miljoen Nederlanders extra kunnen worden ingeënt tegen corona.

De vaccins worden geproduceerd in België, waar Pfizer een fabriek heeft staan. Een ander deel komt uit de BioNTech-fabrieken in Duitsland.

De makers van het BNT162b2 mRNA-vaccin meldden deze week dat het 90 procent effectief is tegen corona. De stof heeft nog geen Europese goedkeuring en mag nog nergens ter wereld worden ingezet. Er is wel al een zogenoemde ’lopende aanvraag’ gedaan bij het Europees Geneesmiddelenbureau, die inzage heeft in alle voorlopige testresultaten. Er zijn nog geen ernstige veiligheidsproblemen gemeld.

Van de bijna 44.000 proefpersonen zijn 62 mensen besmet raakten met corona. Negentig procent van de ziektegevallen deed zich voor in de controlegroep, die zonder het te weten geen vaccin kreeg maar een nepmiddel. Dat betekent een extreem goede score voor de andere groep die wel het vaccin kreeg ingespoten. De verwachtingen waren dat de makers van de eerste generatie inentingsmiddelen al blij mochten zijn met een ondergrens van 50 procent werkzaamheid.

De Europese Unie heeft al ingetekend, maar de proef loopt nog door. Pfizer en BioNTech gaan door tot er 164 besmettingen zijn gemeld. Als die ook grotendeels zijn opgetreden zijn de controlegroep die een placebo heeft gekregen, bewijst dat de hoge werkzaamheid van het Duits-Amerikaanse entmiddel.

De BioNTech- en Pfizer-fabrieken draaien al op volle toeren. ,,We hebben ons productieproces opgeschaald om het vaccin te kunnen leveren voor het einde van het jaar’’, zegt bestuursvoorzitter Albert Bourla van Pfizer. ,,Dit is de grootste vaccinorder voor Pfizer en BioNTech tot nu toe en een grote stap voorwaarts naar ons doel om een COVID-19 vaccin beschikbaar te stellen voor kwetsbare doelgroepen.’’

Het vaccin maakt gebruik van een technologie die nog niet eerder is toegepast in een goedgekeurd medicijn. De vaccinatie bestaat uit een injectie met kleine vetbolletjes vol genetisch materiaal. Als dat zogenoemde boodschapper-RNA in de menselijke cel belandt, gaat de cel aan het werk om spijkertjes van eiwit te fabriceren die ook de stekelige vorm van het coronavirus bepalen. Zo bereidt het lichaam zich voor op het herkennen van die uitsteeksels, zodat het beter is voorbereid op een invasie van coronavirussen.