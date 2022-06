Britten: ’Hoeveel kruisraketten heeft Poetin nog?’

In de eerste maand van de oorlog was ontbrekende luchtsteun bijvoorbeeld al debet aan de mislukte poging Kiev in te nemen.

De Russische luchtactiviteit boven de nu goeddeels gecontroleerde regio Donbas is aanzienlijk, maar elders boven Oekraïne wagen de Russische piloten zich niet. Om doelen ver achter het front te kunnen bestoken, moet zij zich dus bedienen van kruisraketten, bijvoorbeeld om de Oekraïense bevoorrading naar het front te bemoeilijken. Niet alleen is dat maar matig succesvol, zo menen de analisten, het werpt ook de vraag op: ’Hoeveel kruisraketten hebben de Russen nog?’ Die voorraad moet aanzienlijk zijn geslonken, zo denken de Britten.

Controle in de lucht helpt de Russen wel in het oosten van het land, waar zware artilleriebeschietingen vanuit de lucht kunnen worden ondersteund. Daar komen minder geleide (kruis-)raketten aan te pas, maar meer ’domme’ ongeleide projectielen. Dat is in de Donbas wel effectief, want daar maken Russen vorderingen. Echter, de prijs is hoog. De ’domme’ bommen en artilleriebeschietingen leggen het gebied in puin. De veroveraars veroveren slechts de puinhopen.