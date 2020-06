Politie Den Haag onderzoekt link Maddie-verdachte en verdwijning Jaïr Soares (7) in 1995

Dat bevestigt de Haagse politie na vragen hierover door De Telegraaf. De verdwijning van Jaïr op het strand van Monster in augustus 1995 is een van de grootste coldcase-mysteries van Nederland. De politie zei in juli vorig jaar in deze krant er sterk rekening mee te houden dat het jongetje uit Rotterdam destijds door een tiener is meegenomen, waarna hij mogelijk seksueel werd misbruikt en vermoord.

Pedofiel

De Duitse politie is ervan overtuigd dat de verdachte Duitse pedofiel Christian Brückner (43) verantwoordelijk is voor de verdwijning van de kleine Maddie McCann in 2007 in Portugal. Christian was toen in de omgeving van het vakantiecomplex waar Maddie verbleef. De Duitser werd al als 17-jarige in 1994 in Beieren vanwege seksueel misbruik van een 6-jarig meisje veroordeeld. Hij zou volgens Duitse media zeventien misdrijven op zijn kerfstok hebben, waaronder meerdere seksuele delicten.

De veroordeelde sekscrimineel wordt er nu ook officieel van verdacht de Duitse Inga gekidnapt en mogelijk vermoord te hebben. De 5-jarige jongen verdween in 2015 nabij Stendal in het noordoosten van Duitsland.

’Info uitwisselen’

„We zouden gek zijn als we niet goed kijken naar deze Duitse man. We hebben inmiddels contact gelegd met de Duitse recherche en gaan informatie uitwisselen. We werken nu aan een presentatie over de verdwijning van Jaïr, die we dan mee kunnen nemen”, zegt Leo Simais van het Haags coldcaseteam. Het team heropende vorig jaar het onderzoek naar de verdwijning van Jaïr. Zijn broers denken iedere dag aan hem en hopen dat de verdwijning ooit wordt opgelost.