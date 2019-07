Vastgelopen zweefmolen Tilburg weer in bedrijf

In filmpjes op sociale media was te zien dat een medewerker via de mast naar boven klom. Na verloop van tijd kwamen de stoeltjes langzaam weer naar beneden.

Volgens de gemeentewoordvoerder is het nooit echt gevaarlijk geweest. Sommige mensen waren volgens haar wel echt geschrokken en enkelen kwamen er huilend uit. „Anderen vonden dat ze echt goed waar voor hun geld hadden gekregen. Maar het is natuurlijk niet prettig om een halfuur stil te zitten in een attractie, terwijl je niet weet wat er gaat gebeuren.”

Het technische mankement werd zaterdag al verholpen, waarna de attractie na een paar probleemloos verlopen testritten rond 21.00 uur weer in gebruik kon worden genomen. „Fijn voor de exploitant”, aldus de zegsvrouw.