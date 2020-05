Ondanks versoepeling neemt corona in Denemarken af

KOPENHAGEN - De corona-epidemie in Denemarken blijft ondanks de versoepeling van lockdownmaatregelen in hevigheid afnemen. Overheidsinstituut SSI zegt dat iedere besmette persoon het virus in de eerste week van mei overdroeg aan gemiddeld 0,7 andere personen. Dat is fors minder dan op het hoogtepunt van de epidemie in maart, toen dat zogeheten reproductiegetal bijna op 2 stond.