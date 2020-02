Oud-voorman No Surrender Henk Kuipers ontkent afpersingen

Henk Kuipers Ⓒ ANP

GRONINGEN - Henk Kuipers ontkent dat hij tussen 2014 en 2017 mensen heeft afgeperst. Dat zei de oud-voorman van motorclub No Surrender dinsdag in de rechtbank in Groningen, waar hij terechtstaat voor zeker tien afpersingen, diefstal en het leiden van een criminele organisatie.