Agent gewond na aanval betogers Tweede Kamer, meerdere aanhoudingen

Het Plein is inmiddels weer toegankelijk, het Binnenhof en het Tweede Kamergebouw zijn nog steeds afgesloten. Een agent is gewond geraakt, meldt de politie. „We zijn nog steeds in het centrum van Den Haag aanwezig om de rust terug te laten keren.”

Bij het Tweede Kamergebouw en het overdekte winkelcentrum De Passage kwam het tot opstootjes tussen agenten en demonstranten. ’Meerdere demonstranten’ zijn opgepakt, aldus de Haagse politie. „Onder andere omdat agenten werden belaagd.” Verschillende beelden op sociale media bevestigen dat. De demonsranten gedroegen zich „provocerend en agressief richting agenten”, meldt de politie.

Honderd tot tweehonderd mensen houden een protest op het Plein. Aan de Lange Poten werd de situatie grimmig. De politie deelde hier en daar tikken uit met de wapenstok aan betogers die zich agressief opstelden en weigerden te vertrekken.

De demonstranten verplaatsten zich van het Plein naar de Grote Marktstraat, een van de drukste winkelstraten van Den Haag. Daar staken ze de Grote Markt over, om vervolgens weer bij het Binnenhof aan te komen. Ze riepen leuzen als „wij zijn Nederland” en „weg met de spoedwet.”

Betogers bij het Binnenhof tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Ⓒ ANP

Aanleiding voor de betoging met rond de honderd deelnemers lijkt een bericht van de actiegroep Viruswaarheid aan haar aanhangers dat er donderdag zou worden gestemd over de corona-spoedwet. Die stemming staat overigens donderdag niet op de agenda. Viruswaarheid is de actiegroep van Willem Engel, die al zinspeelde op een ’volksopstand’ waar ’iedereen met z’n rieken het Tweede Kamergebouw bestormt’.