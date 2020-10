Recordaantal van 7833 nieuwe coronabesmettingen gemeld

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 200.000 mensen in Nederland positief getest. De teller staat nu op bijna 204.000.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 48.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 29. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 32 sterfgevallen gemeld.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt het stijgende aantal Covid-19-gevallen in Europa „zeer zorgelijk.” Maar de situatie is nog niet zo erg als in april, zei het Europese kantoor van de WHO donderdag.

„Het dagelijkse aantal gevallen stijgt, het aantal ziekenhuisopnames stijgt”, zei Hans Kluge, de regionale directeur van de WHO voor Europa, op een persconferentie.

„Covid is nu de vijfde belangrijkste doodsoorzaak en de drempel van duizend doden per dag is nu bereikt.” Maar Kluge zei dat „we niet in de situatie van maart en april zijn.”

„Hoewel we twee tot drie keer meer gevallen per dag registreren vergeleken met de piek in april, zien we nog steeds vijf keer minder sterfgevallen”, aldus Kluge.

Hij zei dat een deel van de toename kan worden toegeschreven aan het hogere aantal coronatests onder jongere mensen, en dat de lagere sterfte kan worden verklaard door de verspreiding van het virus onder jongere, minder kwetsbare groepen.