Twintig mogelijke gevallen van needle spiking op festival in Luik

De laatste tijd zijn in verschillende landen vaker meldingen van mensen die zeggen tijdens het uitgaan met een naald te zijn geprikt en die vermoeden dat ze met drugs zijn ingespoten. Over dit fenomeen needle spiking is veel onduidelijk.

In mei werd een tienerfestival in het Belgische Hasselt stilgelegd nadat zo’n vijftien bezoekers onwel waren geworden. Een van hen zou hebben aangegeven even daarvoor een prik te hebben gevoeld, hoewel urineresultaten van de vermeende slachtoffers allemaal negatief waren. Op last van justitie werd wel bloed afgenomen voor verder onderzoek.

In Nederland zijn tot nu toe tientallen meldingen van mogelijke needle spiking bij de politie binnengekomen.