’Commandant al-Nusra’ nog 90 dagen vast

DEN HAAG - Het voorarrest van de 47-jarige Syriër die wordt verdacht van terrorisme en oorlogsmisdrijven in zijn thuisland, is met negentig dagen verlengd. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Haag donderdag besloten. Hij moet op 2 september voor de eerste keer voor de rechter verschijnen, meldt het Openbaar Ministerie.